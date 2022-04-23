عن أشهر أطباقنا.. كاتب سعودي: 3 من العقيلات أدخلوا الأرز لنجد.. فمن أدخله للحجاز؟

وفي مقاله "الرُّزُّ طبق السعوديين الأول بعد العِز!" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يرصد الدخيل اتفاقَ دول الخليج على أن وجبتَهم الرئيسية هي الأرز، رغم أنهم لا يزرعونه، ثم يتساءل: " كيف دخل الرزُّ إلى الجزيرة العربية، والسعودية بخاصة، ونجد تحديداً، حيث كان الناس يعتاشونَ على ما يزرعونَه من حنطةٍ وبُرٍّ وشعيرٍ وتمرٍ، ونحوها؟.. في السعودية، لم يَعرِف الرُّزَّ، مع بدايات التأسيس، إلا الأثرياء، فيجلبونَه من العراق، أو الهند، واليوم، لا تكادُ مائدةٌ خليجيةٌ تخلو منه يومياً!".

أول من أدخل الرزَّ لنجد

ويجيب "الدخيل" قائلاً: " مؤرخُ العقيلات، الأستاذ عبداللطيف الوهيبي، ذكر ثلاثةَ من رجال العقيلات كانوا من أوائل من أدخل الرزَّ لنجد، أحدهم العقيلي عبدالرحمن بن حمد البسام، قدم والده لعنيزة عام 1179 هـ، فجلبَ من الهندِ عدداً من البضائع بينها الرُّز، فاعتبره الوهيبي في حديث للكاتب: (من أوائل من جلب الرز للقصيم. وكذا العقيلي، محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن حمد البسام، الذي كان يتاجر بين الهند والخليج والقصيم؛ (من أوائل من جلب الرز للقصيم). ثم العقيلي، محمد بن صالح العسافي آل أبو عليان، (1220 - 1310هـ)، الذي اعتبره الوهيبي أيضاً: (من أوائل من جلب الرز للقصيم)".