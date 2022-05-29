عن تقرير "سبق".. "السليمان": الهوَس بالطوابير الطويلة.. أما "القهوة" فهي "عادية جدًّا"

ويرى "السليمان" أن السر يكمن في الطابور الطويل ويقول: "يبدو لي أن المسألة مرتبطة بالوعي الجمعي، فالطوابير الطويلة تجذب للوقوف بها اعتقادًا بأن سببها منتج مميز، وأذكر أنني مررت بمحل مثلجات آيسكريم جديد في شارع صغير قرب جامعة ستانفورد جنوب سان فرانسيسكو؛ فلفت انتباهي وجود طابور امتد لأكثر من كيلومتر، وقررت مع الأسرة أن ننضم له طمعًا في اكتشاف سر الاهتمام بالمنتج الجاذب، وخلال انتظار امتد أكثر من ٤٠ دقيقة؛ كان تندر المارة مسليًا، وكان أغلب المشاركين يُبدون جهلهم بالمنتج، وأنهم يسعون لتجربته.. في النهاية اتضح لنا أنه منتج جيد؛ لكنه لا يستحق الوقوف في طابور طويل للفوز به، ولم نكرر تجربة الانتظار!".