عن زيادة أعداد الحجاج.. "السهيل": المملكة تجاوزت تأثير كورونا

ويضيف الكاتب: "يأتي في هذا السياق ما أعلنته وزارة الحج هذا العام من رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفق الحصص المخصصة لكل دولة. وأيضاً حسب جملة من الضوابط التي تراعي سلامة ضيوف الرحمن وفي مقدمة ذلك استكمال التحصين بالجرعات الأساسية. مع اتباع التعليمات الوقائية.. وقد سبق ذلك قرار استقبال المعتمرين والزوار من مختلف دول العالم. هذه القرارات المبهجة أشاعت الفرح في نفوس جميع المسلمين، الذين منعتهم شراسة الجائحة وإغلاق المطارات والقيود السائدة على مدار عامين كاملين من التنقل والسفر.. الحقيقة أن المملكة بدأت مسيرة التعافي من الجائحة منذ العام الماضي، وقد تكامل هذا الأمر في الشهور الأخيرة، مع إلغاء التباعد في دور العبادة والأماكن العامة الأخرى. ولا شك أن الوعي الذي تشكل لدى المواطن والمقيم بأهمية الالتزام بالاحترازات الصحية، كان عاملاً مساعداً".