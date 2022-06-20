عوائد واستثمارات بالمليارات.. ما التطلعات الاقتصادية للمملكة حيال مصر؟

شكلت القواسم والروابط المشتركة العديدة، التي تجمع بين السعودية ومصر، المجال الرحب لتنامي وتطور واستقرار العلاقات بينهما على امتداد تاريخها، حتى أضحت علاقات مبنية على الشراكة الإستراتيجية في كل مجالات التعاون المطروقة بين الدولتين، ومن بين هذه المجالات المجال الاقتصادي، الذي يُعد قاطرة العلاقات الثنائية بين الرياض والقاهرة، ما حدا بقيادتي البلدين إلى تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري في نوفمبر 2015، للاستفادة القصوى من الفرص الواعدة في الدولتين.