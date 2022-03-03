عواصف رملية تضرب 4 محافظات بمنطقة مكة والأرصاد تطلق إنذاراً

تضرب العواصف الرمليه الآن أربع محافظات بمنطقة مكة المكرمة واستنفرت على إثرها الجهات المختصة في حين حذر المركز الوطني للأرصاد في بيان له اليوم من أن أربع محافظات بمنطقة مكة المكرمة بالإضافه لمركز الشعيبه جنوب محافظة جدة ستتعرض لرياح نشطة وأتربة مثارة وهي محافظات الجموم وستتأثر كامل المحافظة ومحافظة بحرة ومحافظة جدة، وتتأثر كامل المحافظة وخليص، وتتأثر كامل المحافظة، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حيث من المتوقع أن ينتهي إنذار النظام الآلي للإنذار المبكر بالمركز الوطني للإرصاد عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.