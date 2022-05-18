عودة رحلة "تنوير" للطلبة الأيتام السعوديين المتميزين أكاديميًّا.. هذا الصيف

وفي هذا الإطار قال عبدالله طلب، مدير البرامج الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية: "يُشكِّل استئناف برنامج تنوير للأيتام هذا الصيف خطوة لافتة، تسهم في تحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في خدمة وتنمية مهارات شباب وشابات الوطن من خلال العديد من المجالات، بما فيها البرامج التدريبية التي تدمج بين التعليم والترفيه للتأثير الإيجابي في حياتهم. وتعكس إعادة إطلاق البرنامج عام 2022م ثقتنا بأهمية توجيه وإرشاد الأيتام الشباب والشابات، ودعمهم في مسيرتهم نحو مستقبل واعد، والمساهمة في ازدهار المجتمع".