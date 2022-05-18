عودة رحلة "تنوير" للطلبة الأيتام السعوديين المتميزين أكاديميًّا.. هذا الصيف

أعلنت "مجتمع جميل السعودية" عودة برنامج تنوير عام 2022م، وسيُنظَّم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية وتمكين الأيتام برحلتَين دوليتَين جديدتَين للطلاب والطالبات الأيتام، وذلك بعد توقُّف دام سنتَين بفعل القيود التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19). ويتضمن برنامج عام 2022م زيارات ثقافية وعلمية وتعليمية وترفيهية خارج المملكة العربية السعودية، ومجموعة أنشطة فريدة من نوعها، صُممت لتنمية القدرات الرياضية والعقلية والفكرية للمشاركين كافة.
وتتألف نسخة عام 2022م من رحلتَين، إحداهما مخصصة للذكور، والأخرى للإناث، وسيشارك فيهما 40 طالبًا وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا من دور الأيتام كافة بالسعودية، ممن أظهروا موهبة استثنائية، والتزامًا لافتًا، وقدَّموا أداء متميزًا على مدار العام الدراسي.
وتهدف الرحلتان إلى تشجيع الطلاب على الحفاظ على تفوُّقهم الأكاديمي، وتزويدهم بالمهارات الأساسية للتواصل مع الآخرين، وبناء شخصيتهم.
وعلّق ناصر بن صالح المرشودي، مدير إدارة الرعاية الإيوائية بالإدارة العامة لرعاية وتمكين الأيتام بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "سعداء بكوننا الشريك الدائم لهذا البرنامج منذ انطلاقته تفعيلاً لدور التعاون بين القطاعَين الخاص والعام، الذي يتوافق مع رؤية السعودية 2030م فيما يخدم الأيتام، ولما لهذه المبادرات من أثر إيجابي في تطوير قدرات أبنائنا وبناتنا الأيتام، وتعديل سلوكهم، ورفع الدافع لديهم في التميز الدراسي، واكتساب خبرات جديدة من خلال الاطلاع على تجارب الدول في هذه الرحلات".
وفي هذا الإطار قال عبدالله طلب، مدير البرامج الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية: "يُشكِّل استئناف برنامج تنوير للأيتام هذا الصيف خطوة لافتة، تسهم في تحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في خدمة وتنمية مهارات شباب وشابات الوطن من خلال العديد من المجالات، بما فيها البرامج التدريبية التي تدمج بين التعليم والترفيه للتأثير الإيجابي في حياتهم. وتعكس إعادة إطلاق البرنامج عام 2022م ثقتنا بأهمية توجيه وإرشاد الأيتام الشباب والشابات، ودعمهم في مسيرتهم نحو مستقبل واعد، والمساهمة في ازدهار المجتمع".
وتعليقًا على رحلة تنوير جميل لعام 2019م قال أحد المشاركين: "كانت رحلة برنامج تنوير الدولية عام 2019م إلى ماليزيا فرصة لا تتكرر؛ فقد أتاحت لي اكتساب المهارات الحياتية الأساسية، وساعدتني على التعرف على ثقافات جديدة. تسعدني عودة البرنامج هذا الصيف، وأتمنى للمجموعة التالية من المشاركين التوفيق في رحلتهم".
من جهتها قالت إحدى المشاركات في رحلة تنوير جميل للفتيات لعام 2018م إلى الإمارات العربية المتحدة: "أتاحت لي المشاركة في برنامج تنوير فَهم الثقافات الأخرى بشكل أعمق، واكتساب منظور جديد للحياة. وأنا ممتنة لهذه الفرصة؛ إذ إنني أواصل تطبيق المهارات التي تعلمتها في حياتي الشخصية والمهنية".
وشارك في برنامج تنوير جميل 320 طالبًا وطالبة منذ إطلاقه عام 2005م، وشملت الرحلات الدولية السابقة دولاً أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، إضافة إلى دول أخرى مثل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتركيا، ودول عربية.