عودة سُفر تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.. غدًا

ومن المقرر أن تنطلق خدمات وإصدار تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام، للأيام البيض ويومي الاثنين والخميس في الدور الأول بتوسعة الملك فهد والتوزيع اليدوي في المسعى، وبدء المهام الإشرافية على تنظيم ومراقبة عمليات إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام؛ وفق عدد من الضوابط؛ منها السماح بسفرتين للأفراد، وأربع سفر للجهات الخيرية، والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في التوزيع، وجودة التمور وتغليفها، والتأكد من أن تكون جميع محتويات السُّفر ضمن قائمة الأطعمة المسموحة.