عوده انقطاعات الكهرباء بـ"وادي الحيا" بتهامة قحطان والأهالي يناشدون

وقال لـ"سبق" المواطن يحيى ملهوي القحطاني بعد استمرار سير التيار الكهربائي على ما يتمناه كل مواطن إلا أن أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان تفاجأوا ومنذ شهرين تقريباً بعودة انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر ولفترات طويلة وخصوصًا في شهر رمضان، مما تسبب في عدد من الأضرار ومن أهمها سوء حالات المرضى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتلف كثير من الأجهزة وأدوية المرضى.