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عوده انقطاعات الكهرباء بـ"وادي الحيا" بتهامة قحطان والأهالي يناشدون

تسبب سوء حالات المرضى وتلف كثير من الأجهزة والأدوية ومعاناة الطلاب
عوده انقطاعات الكهرباء بـ"وادي الحيا" بتهامة قحطان والأهالي يناشدون
بندر آل عواض
بندر آل عواض

ناشد أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان المسؤولين والقائمين على الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة عسير بحل معاناتهم مع انقطاع الكهرباء المتكرر وخصوصًا في شهر رمضان.

وقال لـ"سبق" المواطن يحيى ملهوي القحطاني بعد استمرار سير التيار الكهربائي على ما يتمناه كل مواطن إلا أن أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان تفاجأوا ومنذ شهرين تقريباً بعودة انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر ولفترات طويلة وخصوصًا في شهر رمضان، مما تسبب في عدد من الأضرار ومن أهمها سوء حالات المرضى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتلف كثير من الأجهزة وأدوية المرضى.

وأضاف: كذلك فترة الظهيرة وما يعانيه الطلاب والطالبات والعاملون في القطاعات الحكومية، وكذلك الصائمون مع شدة الحرارة في هذا المركز وتوابعه، عليه فإننا نناشد أصحاب القرار والصلاحية حيال وضع حد لمعاناتنا.

الشركة السعودية للكهرباء
انقطاع الكهرباء
مركز وادي الحيا

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