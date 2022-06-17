عيادات "إغاثي الملك سلمان" في الزعتري تقدم خدماتها لـ 573 مستفيدًا

وتم استقبال 61 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 27 مريضًا، كما عمل 94 تحليلًا لـ 27 مريضًا، وأجريت 28 صورة أشعة لـ 17 مريضًا، كما أعطي 72 لقاحًا لـ 26 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 434 وصفة طبية.