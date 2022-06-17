عيادات "إغاثي الملك سلمان" في الزعتري تقدم خدماتها لـ 573 مستفيدًا

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وراجع العيادات أمس، 573 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 241 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 124 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضًا، وراجع 16 مريضًا عيادتي الأسنان.
وتم استقبال 61 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 27 مريضًا، كما عمل 94 تحليلًا لـ 27 مريضًا، وأجريت 28 صورة أشعة لـ 17 مريضًا، كما أعطي 72 لقاحًا لـ 26 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 434 وصفة طبية.
من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 59 طنًا و599 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 3,342 فردًا.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية نيجيريا الاتحادية المتضمنة 50 طنًا من التمور، سلّمها نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا المستشار إبراهيم بن حامد الغامدي، بحضور مدير المنطقة السفير مصطفى توندي منكيلا، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة أبوجا.
وأبدى السفير مصطفى منكيلا عن شكره وامتنانه لما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من مساعدات إنسانية للمحتاجين في بلاده شملت جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
وفي تطور آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.250 سلة غذائية للمحتاجين في مديرية سبين بولدك بولاية قندهار في أفغانستان، استفاد منها 1.250 أسرة.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة.