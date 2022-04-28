عيدية "آركو" ترسم البسمة على وجوه 5 آلاف طفل سوري نازح

أدخلت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الفرحة في نفوس خمسة آلاف طفل سوري من أبناء وبنات في مخيمات النزوح داخل سوريا، بإرسال قافلة تحمل كسوة عيد الفطر المبارك التي قدّمتها الأمانة العامة للمنظمة؛ لمشاركتهم فرحة العيد.
وتفصيلًا، انطلقت قافلة كسوة العيد من العاصمة الأردنية عمّان، وأشرف على إيصالها وتسليمها للأطفال داخل سوريا فريق من الأمانة العامة للمنظمة العربية، واشتملت كسوة العيد على 15 ألف بنطلون وبلوزة وجاكيت أولادي وبناتي؛ وتم توزيعها على أبناء النازحين الذين تراوحت أعمارهم بين 2 سنة و16 سنة، وعبر الأطفال وآباؤهم عن سعادتهم بعيدية "آركو"؛ مشيرين إلى أنها جاءت في الوقت المناسب لرسم الفرحة والابتسامة على وجوههم.
وأعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري عن شكره للهلال الأحمر الكويتي على تمويل هذه القافلة التي تأتي في إطار اهتمام الهيئات والجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتقديم المساعدات والدعم اللازم لأبناء النازحين في الداخل السوري؛ للتخفيف من معاناتهم الإنسانية؛ موضحاً أنه سبق وأن كانت هناك مساعدات غذائية وطبية، قدمتها المنظمة العربية ممثلة بأعضائها من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر / الصليب الأحمر في الدول العربية.
وثمّن "التويجري" ما يبذله أعضاء المنظمة العربية لتوفير مواد الإغاثة للأشخاص المحتاجين إليها من اللاجئين والنازحين داخل مناطق الأزمات؛ وأكد أهمية تداعي الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تحركات اللجوء والنزوح الضخمة؛ وتلبية كافة حقوق اللاجئين التي تضمّنتها الأهداف الإنمائية للألفية من القضاء على الفقر، والحد من تقليل الوفيات بين الأطفال.
ولفت الأمين العام للمنظمة العربية إلى أن عدد اللاجئين والنازحين جراء الحروب والاضطهاد والصراع بلغ 80 مليون نسمة على مستوى العالم، 40 في المائة منهم في المنطقة العربية.