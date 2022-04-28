عيدية "آركو" ترسم البسمة على وجوه 5 آلاف طفل سوري نازح

وتفصيلًا، انطلقت قافلة كسوة العيد من العاصمة الأردنية عمّان، وأشرف على إيصالها وتسليمها للأطفال داخل سوريا فريق من الأمانة العامة للمنظمة العربية، واشتملت كسوة العيد على 15 ألف بنطلون وبلوزة وجاكيت أولادي وبناتي؛ وتم توزيعها على أبناء النازحين الذين تراوحت أعمارهم بين 2 سنة و16 سنة، وعبر الأطفال وآباؤهم عن سعادتهم بعيدية "آركو"؛ مشيرين إلى أنها جاءت في الوقت المناسب لرسم الفرحة والابتسامة على وجوههم.