عيد أهالي "المناطق الجبلية".. موروثات شعبية وزي جبلي وألوان زاهية

: يلتزم الجيل الحالي في المحافظات الجبلية التابعة لمنطقة جازان، بالموروث الشعبي كجزء أصيل من الماضي الذي يحضر سنويًّا في الأعياد والمناسبات.
وما إن يحل العيد؛ حتى تبدأ طقوس ومراسم استقباله الاستثنائية من شبابها قبل كبار سنها؛ حيث يستبدلون ملابسهم الرسمية بالزي الجبلي المطرز بالألوان الزاهية البديعة والنباتات العطرية ذات الروائح الزكية فوق الرؤوس.
ويحرص الأهالي على ارتداء ملابسهم الشعبية، وأهازيجهم الغنائية، وإحياء تراثهم الإنساني والتعبير عنه بأكثر من مظهر.
ويقول الأهالي: إن العيد بهذا الزي والموروث له نكهة خاصة؛ فهو ثقافة فلكلورية ومزيج من الفرحة والسرور والمظاهر البهيجة والأهازيج الشعبية التي يرددها الصغار والكبار.