عينات مختلفة.. 99%؜ من الأغذية بالمحال التجارية والمطاعم بمكة سليمة

أجرى مختبر السلامة الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة العديد من الاختبارات على عينات الأغذية التي تم سحبها من المطاعم والمحلات الغذائية.
وبلغ عدد العينات التي تم سحبها خلال شهر فبراير الماضي (2060) عينة شملت أغذية متنوعة ومياه، وقد تبين صلاحية (2037) عينة، أي ما نسبته أكثر من 98.5% من تلك العينات، حيث تم استبعاد (23) عينة فقط، بعد ظهور عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منها (9) عينات أغذية و(14) عينة مياه.
وأجرى خلال شهر فبراير أكثر من (9500) اختبار على عينات مختلفة، منها (3278) اختبار عينات الأغذية و(6315) اختبارًا على عينات المياه، وجميع هذه الاختبارات تمت وفق أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة.