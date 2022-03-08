عينات مختلفة.. 99%؜ من الأغذية بالمحال التجارية والمطاعم بمكة سليمة

وبلغ عدد العينات التي تم سحبها خلال شهر فبراير الماضي (2060) عينة شملت أغذية متنوعة ومياه، وقد تبين صلاحية (2037) عينة، أي ما نسبته أكثر من 98.5% من تلك العينات، حيث تم استبعاد (23) عينة فقط، بعد ظهور عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منها (9) عينات أغذية و(14) عينة مياه.