"عين العروس" في "جدة بيير".. إطلالة بانورامية لزوار الموسم على ساحل البحر الأحمر

وتعد "عين العروس" أكبر لعبة في "جدة بيير"، وتتضمن في محتواها 40 غرفة من بينها غرفة "V I P" بمساحة أكبر وإضاءات متوهجة، تتسع كل غرفة من 5 - 6 أشخاص، كما توفر اللعبة غرفًا خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ويصل طولها إلى 55م، وتصل تجربة الزائر لمدة 15 دقيقة يكتشف من خلالها جمال عروس البحر الأحمر بإطلالة بانورامية ساحلية بديعة، كما توفر اللعبة كافة وسائل السلامة ويعمل على تشغيلها كفاءات وطنية مؤهلة ومحترفة.