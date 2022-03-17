"غائمة" ورياح وأتربة.. "الحصيني": غدًا تتربع "الباردة" على المملكة والخليج

وأشار "الحصيني" عبر حسابه على "تويتر"، إلى رياح من متوسطة إلى قوية على الشرقية ودول الخليج، مع انخفاض في الحرارة؛ مبينًا أن نشاط الرياح يمتد على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة ونجران والشمالية مثيرة للأتربة؛ إلا أن يصرفها الله.