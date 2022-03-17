"غائمة" ورياح وأتربة.. "الحصيني": غدًا تتربع "الباردة" على المملكة والخليج

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: تشير المراصد إلى أن من المتوقع أن تتربع الموجة الباردة فجر غد الجمعة على معظم المملكة والخليج.
وأشار "الحصيني" عبر حسابه على "تويتر"، إلى رياح من متوسطة إلى قوية على الشرقية ودول الخليج، مع انخفاض في الحرارة؛ مبينًا أن نشاط الرياح يمتد على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة ونجران والشمالية مثيرة للأتربة؛ إلا أن يصرفها الله.
وتابع: "أجواء المملكة فجر اليوم كانت باردة على معظم الأنحاء، معتدلة على الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر؛ حيث درجات الحرارة أقلها في طريف 1، وأعلاها جازان 25، والعاصمة الرياض 8".
وأردف: "السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من الشمالية والرياض والشرقية والجنوبية الغربية، بسحب على ارتفاعات مختلفة".