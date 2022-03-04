غانا تدعم السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

ونقل "قطان" خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية غانا بالتقدم والازدهار، فيما حمَّله الرئيس الغاني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.