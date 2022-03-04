غانا تدعم السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

استقبل الرئيس الغاني أكوفو أدو اليوم المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل "قطان" خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية غانا بالتقدم والازدهار، فيما حمَّله الرئيس الغاني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأبدى الرئيس أدو خلال الاستقبال دعم بلاده لطلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبَّر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات الوطيدة بين البلدَين.