"غُبارية" كثيفة بمسار غير اعتيادي والبداية من شمال المملكة الخميس

تشير مُخرجات النماذج العددية للأرصاد إلى تمركز مُنخفض جوي حراري سطحي بقيم ضغط مُتدنية في شمال المملكة وصولاً إلى شرق ووسط الأراضي السورية يوم الخميس، يدفع برياح جنوبية إلى جنوبية شرقية حارة وجافة للغاية، تصل سرعتها إلى ما يزيد على 50كم/ساعة وتكون مصحوبة بهبات شديدة تتجاوز حاجز الـ 80 كم/ساعة، خاصة على شمال السعودية وشرق الأردن يوم الخميس.