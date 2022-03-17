غدًا.. "أمير الرياض" يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتشرف عليها منذ انطلاقتها عام 1419هـ، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده للبنين والبنات، وتحظى المسابقة برعاية واهتمام ودعم خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- منذ أن كان أميرًا للرياض، وتشهد كل عام تطورًا وإقبالًا متزايدًا من المتنافسين على نيْل شرف التكريم بها من أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.