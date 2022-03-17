غدًا.. "أمير الرياض" يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين.
تنظم المسابقةَ وتشرف عليها وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثالثة والعشرين لعام 1443هـ، مساء يوم غد الجمعة 15/ 8/ 1443هـ، بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة المحلية والدولية للقرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة العلماء والدعاة، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وجمع من رؤساء الجامعات، ورؤساء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.
ويقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة، على شرف الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء يوم السبت 16/ 8/ 1443هـ بفندق الريتز كارلتون.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية نظّمت التصفيات النهائية افتراضيًّا بمشاركة (119) متسابقًا ومتسابقة تأهلوا من أصل (3500) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة، وشاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية، والذين تم الاستماع لقراءاتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية التي هيأتها الوزارة.
ونوّهت الوزارة بفروع المسابقة وهي: فرع القراءات: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة رواية ودراية.. والفرع الثاني: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن كاملًا.. والفرع الثالث: حفظ كامل القرآن مع حسن الأداء والتجويد.. والفرع الرابع: حفظ عشرين جزءًا مع حسن الأداء والتجويد.. والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.. والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد؛ حيث تبلغ جوائز المسابقة في فروعها ثلاثة ملايين ومئة وستة وعشرين ألف ريال.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتشرف عليها منذ انطلاقتها عام 1419هـ، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده للبنين والبنات، وتحظى المسابقة برعاية واهتمام ودعم خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- منذ أن كان أميرًا للرياض، وتشهد كل عام تطورًا وإقبالًا متزايدًا من المتنافسين على نيْل شرف التكريم بها من أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.