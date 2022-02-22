غدًا.. "أمير مكة" يختتم جولاته التفقدية بزيارة جدة وبحرة والجموم

يختتم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً الأربعاء جولاته في محافظات المنطقة بزيارة جدة وبحرة والجموم.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة بدأ زياراته السنوية لمحافظات المنطقة مطلع الأسبوع الماضي، حيث زار محافظات رابغ وخليص والكامل، عقب ذلك زار محافظات الليث والقنفذة والعرضيات وأضم، ثم محافظات الطائف وميسان والمويه، تلا ذلك محافظات رنية والخرمة وتربة.

وخلال الزيارات التقى الأهالي وترأس اجتماعات بحضور مدراء القطاعات الحكومية بالمنطقة واستعرض ودشن وأسس للعديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والخدمية وتطوير وإنشاء المرافق والطرق وغيرها، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية في المحافظات الثلاثة عشرة أكثر من 15 ملياراً و400 مليون ريال.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية لمحافظات المنطقة، إلى الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية ومتابعة ما تحقق في إستراتيجية المنطقة التنموية المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان، والحرص على التقاء أهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم.

ويرافق أمير مكة خلال هذه الزيارات مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.