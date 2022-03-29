غدًا.. "أمير مكة" يرعى حفل وزارة الإعلام بمرور 100 عام على صدور صحيفة "أم القرى"

واستمرت الجريدة على نمطها المعتاد، الذي احتوى على افتتاحية يمين الصفحة الأولى؛ خبر أو مقتطفات من عدة أخبار موزعة على بقية الصفحة؛ عدا بعض الأعداد التي يكون لأهمية الخبر المنشور فيها حاجة لأن يكون بارزًا وعنوانًا رئيسيًّا على صفحتها الأولى، ومرت بتغييرات متفرقة حتى عددها 4183 الذي حمل -لأول مرة- اسم رئيس تحريرها، بعد انقطاع تامّ منذ الحادي عشر من صفر عام 1345هـ، وتغير وقتها شكل خطها الصحفي وكتاب تصميمها، ثم استمرت على هذا الشكل حتى عددها 4392 بتاريخ التاسع عشر من صفر عام 1433هـ، الذي كان نقلة نوعية شاملة من حيث الإخراج والألوان والخط التحريري فيها.