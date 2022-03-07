غدًا أول منازل الربيع "سعد السعود".. و"الحصيني" ينصح: احتفظوا بالمعاطف

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يكون غدًا الثلاثاء 1443/8/5هـ، سعد السعود، 13 يومًا، أول منازل فصل الربيع فعليًا.
وقال "الحصيني": سيعتدل الطقس بوجه عام، وهو يعتبر من مواسم الأمطار في السعودية والخليج، وفيه قران خامس ربيع طامس، وفيه غرس فسائل النخيل، يقلّم العنب والتين، يزرع فيه البرسيم والخضار، وفيه تفرخ الطيور البرية، وينبغي الامتناع عن صيدها.
وأشار إلى آخر العقارب، وهي العقرب الثالثة تسمى عقرب الدسم إذا كانت السنة خصبة، حيث نودّع الشتاء ولا نودّع البرد، موضحًا أنه يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة.
وأضاف "الحصيني": لأهل الوسطى والشمالية، احتفظوا بالمعاطف "الكوت" (وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبسُ فوق الثِّيْاب)، حتى نهاية موسم الذراعين الذي ينتهي في 10 شوال 1443هـ.
وتابع: فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة، حيث تقول العرب: إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل جلمود واخضرّ كل عود وانتشر كل مصرود وكره في الشمس القعود، وذلك كناية عن اعتدال الطقس وازدهار الربيع، وهو يشتهر بالتقلبات الجوية، وتذبذب درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.