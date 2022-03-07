غدًا أول منازل الربيع "سعد السعود".. و"الحصيني" ينصح: احتفظوا بالمعاطف

وتابع: فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة، حيث تقول العرب: إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل جلمود واخضرّ كل عود وانتشر كل مصرود وكره في الشمس القعود، وذلك كناية عن اعتدال الطقس وازدهار الربيع، وهو يشتهر بالتقلبات الجوية، وتذبذب درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.