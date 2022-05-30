غدًا.. إطلاق أول ندوة كبرى للتيسير على القاصدين في الحرمين وهذه أهدافها

تُطلق رئاسة الحرمين الشريفين، غدًا الثلاثاء، الندوة الكبرى الأولى من نوعها في المسجد الحرام، تحت عنوان "الفتوى في الحرمين الشريفين"؛ وأثرها في التيسير على قاصديهما، والتي تنظمها رئاسة الحرمين بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء اليوم، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة مكة المكرمةً؛ بهدف تأصيل الفتوى في الحرمين وفق المنهج الوسطي المعتدل، إلى جانب السعي لإرساء أسس قويمة للفتوى، بما يسهم في التيسير على القاصدين.