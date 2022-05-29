غدًا.. إيداع أكثر من ٤ ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر شوال الجاري لعام ١٤٤٣هـ مكافآت الطلاب والطالبات لشهر مايو ٢٠٢٢م.
وبلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.
وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسدية وأبناء المعلمين المتوفين وطلاب المعهد العلمي.
وأكد الدكتور الزاحمي حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق .