غدًا.. إيداع أكثر من ٤ ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة

وأكد الدكتور الزاحمي حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق .