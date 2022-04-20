غداً.. إيداع أكثر من 4 ملايين ريال بحسابات طلاب وطالبات القنفذة

وأكد الدكتور الزاحمي حرص الادارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات صيامًا مقبولاً وعملاً متقبلًا.