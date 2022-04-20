غداً.. إيداع أكثر من 4 ملايين ريال بحسابات طلاب وطالبات القنفذة

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الخميس الموافق للعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ مكافآت الطلاب والطالبات لشهر أبريل 2022م، بإجمالي أكثر من أربعة ملايين ريال.
وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين وطلاب المعهد العلمي.
وأكد الدكتور الزاحمي حرص الادارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات صيامًا مقبولاً وعملاً متقبلًا.