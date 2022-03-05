غدًا اختبارات.. التعليم: دعم نفسي وبيئة مناسبة وإجراءات احترازية

قالت وزارة التعليم اليوم: إن إدارات التعليم أنهت جاهزيتها العالية لبدء الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل الدراسية، والتي تبدأ غدًا الأحد في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك بعد انتهاء طلاب وطالبات التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة من أداء الاختبارات الشفهية والعملية التي انطلقت الأسبوع الماضي حضوريًا.
وأكدت وزارة التعليم على تكثيف العمل ضمن منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة، والوقوف على مراحل الاستعداد قبل بدء الاختبارات؛ لضمان سيرها بالشكل الأمثل، ووفق الأهداف التي وضعتها اللجان المعنيّة بالمتابعة، والعمل على رصد مؤشراتها بشكل مستمر.
وشكّلت وزارة التعليم لجانًا مختصة لتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، ورصد الدرجات وتدقيقها، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات وفق آليات عمل محددة.
وأكدت وزارة التعليم عنايتها بتقديم الدعم النّفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفّزة لأدائها حضوريًا وفق كافة الإجراءات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية".