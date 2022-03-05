غدًا اختبارات.. التعليم: دعم نفسي وبيئة مناسبة وإجراءات احترازية

قالت وزارة التعليم اليوم: إن إدارات التعليم أنهت جاهزيتها العالية لبدء الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل الدراسية، والتي تبدأ غدًا الأحد في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك بعد انتهاء طلاب وطالبات التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة من أداء الاختبارات الشفهية والعملية التي انطلقت الأسبوع الماضي حضوريًا.