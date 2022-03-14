غدًا.. السعودية تفتح ذراعيها لتوجيهية شبكة مبادرة الرياض لمكافحة الفساد

يُذكر أن أكثر من 55 دولة، و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم، انضم إلى "مبادرة الرياض GLOBE" التي تُعد الأبرز من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد منذ تدشينها في شهر يونيو من العام الماضي بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وجرى تعيين مملكة إسبانيا رئيسًا للجمعية العامة ورئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، والمملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس الجمعية العامة ونائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة.