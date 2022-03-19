غدًا.. الطلاب يخوضون تجربة الفصل الدراسي الثالث ضمن التقويم الجديد

يخوض الطلاب والطالبات غدًا الأحد، في جميع مراحل التعليم العام بالمملكة -لأول مرة- تجربة الفصل الدراسي الثالث ضمن التقويم الدراسي الجديد 1443- 2022، ويستمر 3 أشهر ونصفًا إلى الأول من شهر ذي الحجة المقبل؛ وذلك بعودة حضورية كاملة الفعاليات التربوية والأنشطة التعليمية والطلابية، بلا تباعد، مع إلزامية لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وفي هذا الشأن أشادت الدكتورة أميرة الزهراني (وهي مطورة تعليمية) بنظام الفصول الدراسية الثلاث، الذي سيُسهم في رفع جودة التعليم ومخرجاته وإيقاف الهدر، والفاقد التعليمي مع النظام الدراسي السابق.
وأشارت قناة "الإخبارية" إلى أن الفصل الثالث يُعد تجربة جديدة في التعليم السعودي وتغييرًا كبيرًا في قطاع التعليم، يهدف إلى تطويره ومواكبة أفضل الممارسات العالمية؛ حيث تطبق تجربة الفصول الدراسية الثلاث في كثير من الدول المتقدمة والناجحة.
وقارنت "الزهراني" بين النظام الدراسي السابق والحالي؛ مشيرة إلى أن نظام الفصلين الدراسيين كان يعطي الطلاب إجازة صيفية طويلة 4 أشهر تقريبًا، تُشَكّل هدرًا تعليميًّا يؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ويفقدون فيه المهارات، ويجدون صعوبة في التكيف مع بداية العام الدراسي.
وأضافت المطورة التعليمية، أن "نظام الفصول الثلاث عالج هذه الفجوة بشكل إيجابي، ومنع فقدان أي مهارات تعليمية، وجعل الطلاب في حالة يقظة دراسية مستمرة طوال العام الدراسي".
وأوضحت "الزهراني" أن "نظام الفصلين الدراسيين كان يركز على اكتساب المعرفة وحفظها؛ لكن مع النظام الجديد يطبق الطلاب المعرفة ويمارسونها في حياتهم للوصول إلى جودة التعليم".
ومن المقرر، بحسب التقويم الدراسي الجديد 1443- 2022، أن ينطلق غدًا الأحد الفصل الدراسي الثالث؛ على أن تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان المقبل، وتستأنف الدراسة بعد إجازة العيد يوم الأحد 7 شوال 1443؛ على أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة 1443 ويتخلل الفصلَ الدراسي الثالث إجازتا نهاية أسبوع مطولة (الأربعاء والخميس 24- 25 شوال المقبل، والأربعاء والخميس 16- 17 ذو القعدة المقبل).