غدًا.. الطلاب يخوضون تجربة الفصل الدراسي الثالث ضمن التقويم الجديد

ومن المقرر، بحسب التقويم الدراسي الجديد 1443- 2022، أن ينطلق غدًا الأحد الفصل الدراسي الثالث؛ على أن تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان المقبل، وتستأنف الدراسة بعد إجازة العيد يوم الأحد 7 شوال 1443؛ على أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة 1443 ويتخلل الفصلَ الدراسي الثالث إجازتا نهاية أسبوع مطولة (الأربعاء والخميس 24- 25 شوال المقبل، والأربعاء والخميس 16- 17 ذو القعدة المقبل).