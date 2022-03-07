غدًا.. "الفيصل" يدشن النسخة الثانية من فعاليات "أيام مكة" للبرمجة والذكاء الصناعي

وتُسهم مخرجات الفعالية في تقديم تطبيقات هاتف ذكية ومنصات إلكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة، وقدوات رقمية تتبناها الجهات التقنية البارزة لتنمية قدراتهم وتطوير أفكارهم، إضافة إلى مشاركة متحدثين من تحدي الحج والعمرة ضمن الجهود الرامية لتحويل مكة إلى مدينة ذكي، وتواجد علماء محليين ودوليين في المجال الرقمي يساهمون في إثراء التحول الرقمي للمنطقة، وتنظيم حوارات ودورات تدريبية تستهدف أبناء المنطقة في المجال الرقمي.