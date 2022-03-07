غدًا.. "الفيصل" يدشن النسخة الثانية من فعاليات "أيام مكة" للبرمجة والذكاء الصناعي

يُدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً الثلاثاء النسخة الثانية من فعاليات "أيام مكة" للبرمجة والذكاء الصناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".
وينظم ملتقى مكة الثقافي (فعالية أيام مكة للبرمجـة والذكاء الاصطناعي في نسـخته الثانيــة) كمنافسة رقمية يشارك فيها نخبة من أبناء وبنات المنطقة المتخصصين في مجال الحاسب الآلي والأنظمة الرقمية بمشاركة علماء وأساتذة عالميين ومحليين بارزين لتقديم مجموعة من الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية في بيئة تنافسية تساعد على الريادة والابتكار في المجال الرقمي، وتسهم في تعزيز منظومة التحول الرقمي في مدن المنطقة ومحافظاتها.
وتهدف فعالية أيام مكة للبرمجـة والذكاء الاصطناعي في نسخته الثانية إلى استخدام البرمجـة والذكاء الاصطناعي في بيئة تنافسية لصناعة تطبيقات نوعية تعــزز مفهوم (مكة الذكية).
وتشمل مجالات تحدي أيام مكة للبرمجة على ثلاثة مجالات، الأول (مجال الحج والعمرة) عبر إيجاد حلول رقمية لتحسين تجربة الحج والعمرة من خلال ابتكارات تقنية وابتكار حلول رقمية لتسهيل المواصلات وإدارة الحشود وابتكار حلول رقمية لتسهيل ترتيبات السفر والإقامة، والثاني (مجال مدن المستقبل) عبر إيجاد حلول رقمية لابتكار حلول رقمية تساهم في صناعة مدن المستقبل الذكية وابتكار حلول رقمية متكاملة تعزز جودة الحياة، أما الثالث (مجال السياحة والترفية) عبر إيجاد حلول رقمية لتطوير تطبيقات السياحة المخصصة للهواتف المحمولة والأجهزة الذكية وتوفير الخدمات والحلول الإلكترونية للسياح والزائرين.
وتُسهم مخرجات الفعالية في تقديم تطبيقات هاتف ذكية ومنصات إلكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة، وقدوات رقمية تتبناها الجهات التقنية البارزة لتنمية قدراتهم وتطوير أفكارهم، إضافة إلى مشاركة متحدثين من تحدي الحج والعمرة ضمن الجهود الرامية لتحويل مكة إلى مدينة ذكي، وتواجد علماء محليين ودوليين في المجال الرقمي يساهمون في إثراء التحول الرقمي للمنطقة، وتنظيم حوارات ودورات تدريبية تستهدف أبناء المنطقة في المجال الرقمي.
وتستهدف هذه المنافسة شباب وشابات منطقة مكة المكرمة، والمهتمين بالعالم الرقمي، وتشمل هذه الفعاليـة حزمة من التحديات التقنية التي تحتاج إلى حلول برمجية وتتبع الفعالية القوانين المتبعة في مسابقات البرمجة العالمية وذلك حسب مجموعة من الضوابط.
ويتجول أمير منطقة مكة في المعرض المصاحب لفعالية أيام مكة للبرمجة والذي يتضمن جناح تقنيات المستقبل ويعرض فيه العربة الذكية التابعة لجامعة كاوست، وطيارات الدرون المخصصة لأبحاث الحج والعمرة والتابعة لجامعتي كاوست وجدة، إضافة إلى عدد من الروبوتات.
ويتضمن المعرض جناح "سدايا" وجناح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعرض مبادراتهم والبرامج المقدمة لطلاب والطالبات المستهدفين والقطاعات التي تبنت توظيفهم والأرقام التي حُققت من النسخة الأولى لأيام مكة للبرمجة، إضافة إلى جناح جامعة الملك عبدالعزيز.
وسيتخلل حفل التدشين تكريم الفيصل للجهات المشاركة في معرض وفعالية أيام مكة للبرمجة.