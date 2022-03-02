غداً.. "المرور السعودي" يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"

تبدأ الإدارة العامة للمرور، غداً الخميس، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر، طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأحد 6 مارس، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.