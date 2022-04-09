غداً.. "المسرح" تطلق مشروع الزيارات الميدانية

تطلق هيئة المسرح والفنون الأدائية، التابعة لوزارة الثقافة، غدًا الأحد مشروع الزيارات الميدانية، تحت شعار "لقاء ممارسي المسرح والفنون الشعبية".
وتهدف هذه الزيارات إلى تسجيل الفرق والممارسين ككيانات ربحية وغير ربحية، والمساهمة في حصول الممارسين على رخصة ممارس في الفنون الأدائية؛ وذلك للاستفادة من خدمات الدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وستنطلق الزيارات من مدينة الأحساء لمدة يومين ابتداءً من غد الأحد 10 أبريل، وبعدها ستكون في الدمام يومي 13-14 أبريل، وختاماً في حفر الباطن 18-19 أبريل.
يذكر أن هيئة المسرح والفنون الأدائية تستهدف في هذه الزيارات الممارسين الأفراد في فنون الأداء، الفرق والجماعات الممارسة للفنون المسرحية الشعبية، والمهتمين بالأعمال والإنتاج في قطاع المسرح والفنون الشعبية.