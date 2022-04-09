غداً.. انطلاق خدمة النقل السريع بين "مطار جدة" و"وسط المدينة"

وستخصّص شركة مطارات جدة موقفًا خاصًا بحافلات النقل في منطقتَي المغادرة والقدوم في المطار، صالة رقم (1)، إلى جانب تخصيص مساحة لإنشاء محطة انتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات بمنطقة القدوم، فيما سيتم قريبًا ربط الصالة رقم (1) بالصالة الشمالية رقم (2) ليشمل المسار، إضافة إلى محطتَي المطار ومحطة سابتكو في البلد 3 محطات توقف، الأولى بالقرب من "فلامنجو مول" والثانية بالقرب من "الأندلس مول" والثالثة في طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7، وستعمل شركة مواصلات جدة أو مَن يمثلها على متابعة أداء الخدمة وما يتبعها من الالتزام بجدول التقاطر ونظافة الحافلة داخلياً وخارجياً وسلامة تجهيزاتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتسهيل تنفيذ خدمة النقل بالحافلات من الصالة رقم (1) في المطار وإليها.