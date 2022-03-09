غداً.. انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي بمشاركة 14 وزارة وهيئة حكومية

تنطلق غدًا الخميس فعاليات ملتقى الاعمال السعودي الأمريكي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقره بالرياض، في الساعة 9 صباحًا، بمشاركة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة، وحضور 70 رجل وسيدة أعمال أمريكيين يمثلون كبرى الشركات الأمريكية في مجالات (الأمن والدفاع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، والمواصفات والمقاييس)، حيث سيتم الاجتماع مع 120 من سيدات ورجال الأعمال السعوديين، يمثلون مختلف الشركات السعودية وقطاع الأعمال.
ومن المقرر أن يشارك في الملتقى 14 وزارة وهيئة حكومية، في مقدمتها وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، التي ستعرض الفرص الاستثمارية أمام الوفد الأمريكي، وامتيازات فتح ونقل المقار الرئيسة لهذه الشركات إلى مدينة الرياض، إضافة الى التحديثات على أنظمة الاستثمار في المملكة.
وستشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، إضافة إلى المركز الوطني للتخصيص، من أجل بحث اهتمام المستثمرين الامريكيين في برامج الخصخصة.
وتتضمن الجهات الحكومية المشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، وهيئة الحوكمة الرقمية ووزارة الصناعة، ووزارة الصحة، والشركة الوطنية للصناعات الدوائية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس.