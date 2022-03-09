غداً.. انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي بمشاركة 14 وزارة وهيئة حكومية

تنطلق غدًا الخميس فعاليات ملتقى الاعمال السعودي الأمريكي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقره بالرياض، في الساعة 9 صباحًا، بمشاركة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة، وحضور 70 رجل وسيدة أعمال أمريكيين يمثلون كبرى الشركات الأمريكية في مجالات (الأمن والدفاع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، والمواصفات والمقاييس)، حيث سيتم الاجتماع مع 120 من سيدات ورجال الأعمال السعوديين، يمثلون مختلف الشركات السعودية وقطاع الأعمال.