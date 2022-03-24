غدًا.. "جودة الحياة" يُنظم مؤتمرًا صحفيًا لملتقى اضطراب التوحد

يُنظم مركز جودة الحياة للرعاية النهارية يوم غدٍ الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا للملتقى العلمي الأول (تكامل المسؤوليات المجتمعية لخدمات ذوي إضطراب التوحد)، على شرف رئيسة مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود.
ويهدف المؤتمر الصحفي الذي يقام غدًا الجمعة في (قاعة عبدالله) بفندق مداريم كراون إلى تسليط الضوء على الملتقى وفعالياته والجهود المبذولة استعدادًا لانطلاقته والرد على أسئلة واستفسارات الإعلاميين المتعلقة بالملتقى.
يُشار إلى أن فعاليات الملتقى العلمي الأول (تكامل المسؤوليات المجتمعية لخدمات ذوي إضطراب التوحد) ستُقام برعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال الفترة 24-26 شعبان 1443 الموافق 27-29 مارس 2022م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض.