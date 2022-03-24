غدًا.. "جودة الحياة" يُنظم مؤتمرًا صحفيًا لملتقى اضطراب التوحد

ويهدف المؤتمر الصحفي الذي يقام غدًا الجمعة في (قاعة عبدالله) بفندق مداريم كراون إلى تسليط الضوء على الملتقى وفعالياته والجهود المبذولة استعدادًا لانطلاقته والرد على أسئلة واستفسارات الإعلاميين المتعلقة بالملتقى.