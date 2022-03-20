غدًا.. عسير تشهد انطلاق فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"

وستبدأ فعاليات أسبوع البيئة بإطلاق مسيرة "حماة البيئة" من أمام مبنى إدارة التعليم بمدينة أبها، إلى مقر الاحتفال بإدارة المنتزهات؛ حيث سيدشن أسبوع البيئة رسميًّا، وسيشمل إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير، أبرزها إقامة المعرض البيئي المصور الذي سيُفتتح مساء الثلاثاء بمجمع الراشد مول، إضافة إلى حملات لغرس وتوزيع آلاف الشتلات في عدد من المنتزهات والحدائق العامة والدوائر الحكومية، وأيضًا مبادرات تنظيف للحدائق والمنتزهات والشواطئ، وإقامة العديد من المحاضرات والحملات التوعوية والتوجيهية.