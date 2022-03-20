غدًا.. عسير تشهد انطلاق فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"

بحضور وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، تنطلق يوم غد الاثنين في مقر إدارة منتزهات عسير الوطنية، فعاليات أسبوع البيئة التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا".
وتأتي الفعاليات بالاشتراك مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات التطوعية.
وستبدأ فعاليات أسبوع البيئة بإطلاق مسيرة "حماة البيئة" من أمام مبنى إدارة التعليم بمدينة أبها، إلى مقر الاحتفال بإدارة المنتزهات؛ حيث سيدشن أسبوع البيئة رسميًّا، وسيشمل إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير، أبرزها إقامة المعرض البيئي المصور الذي سيُفتتح مساء الثلاثاء بمجمع الراشد مول، إضافة إلى حملات لغرس وتوزيع آلاف الشتلات في عدد من المنتزهات والحدائق العامة والدوائر الحكومية، وأيضًا مبادرات تنظيف للحدائق والمنتزهات والشواطئ، وإقامة العديد من المحاضرات والحملات التوعوية والتوجيهية.
ويزامن أسبوعُ البيئة الأسبوعَ الأول من فصل الربيع من كل عام؛ تنفيذًا لقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بإقامة أسبوع خاص بالبيئة، يهدف إلى التوعية بأهمية البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في الحفاظ عليها، وكذلك المساهمة في الحد من التلوث البيئي، والحفاظ على التوازن البيئي، ورفع مسؤولية الأفراد تجاه البيئة.
من جهته أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، أن فعاليات أسبوع البيئة تحظى باهتمام ومتابعة كريمة من أمير منطقة عسير؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع؛ مؤكدًا أهمية دور المؤسسات والجهات وجميع شرائح المجتمع في الإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة؛ لكونها ركنًا أساسيًّا في المجتمعات السليمة.
وأضاف "الويمني" أن حماية البيئة تبدأ من ممارسات كل فرد من أفراد المجتمع، موجهًا رسالته لكافة فئات المجتمع بالعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للمحافظة على ثروات هذه البلاد الطبيعية وتنميتها والتصدي لأعداء البيئة ومخالفي أنظمتها؛ مشيرًا إلى أن الفعاليات المصاحبة لأسبوع البيئة ستستمر لمدة أسبوع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشمل العديد من الفعاليات إضافة إلى الرسائل التوعوية بمختلف المنصات والوسائل الإعلامية.