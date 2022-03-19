غدًا عودة حضورية كاملة بلا تباعد.. لأكثر من مليون طالب وطالبة في الرياض

ينتظم غدًا الأحد 17 شعبان، حضوريًا، وبعودة كاملة لجميع المراحل الدراسية؛ أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في انطلاقة الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443.
يأتي ذلك وسط اكتمال التجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًا وعودة للاصطفاف الصباحي، وإلغاء نظام المجموعات والتباعد بين الطلبة، وعودة الإذاعة المدرسية وممارسة التربية البدنية، وعودة الأنشطة والفعاليات اللاصفية والمقصف المدرسي.
وبهذه المناسبة قدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، جزيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ تقديرًا للجهود التي بُذلت والخطط التي رُسمت والإجراءات الاحترازية والقرارات الموفقة التي نجحت فيها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وجعلتها في مقدمة دول العالم في تنفيذ ونجاح الخطط والإجراءات لمواجهة الجائحة.
وقال الوهيبي: اليوم عادت الحياة بشكلها الطبيعي في كل مناحي الحياة، وخاصة في مدارسنا التي ستنطلق غدًا الأحد في فصلها الثالث بكامل طاقتها وعودة أنشطتها وفعالياتها بشكلها الكامل.
ونوّه إلى الجهود المبذولة خلال الفصلين الدراسيين الماضيين من منسوبي المدارس من معلمين وإداريين، متمنيًا التوفيق والنجاح لكافة الطلاب والطالبات.
وأضاف: سيتم تطبيق الدوام الصيفي بداية الفصل الدراسي الثالث؛ حيث سيكون موعد الحضور للمدارس والاصطفاف الصباحي الساعة السادسة والنصف، وبداية الحصة الأولى الساعة السادسة وخمسًا وأربعين دقيقة، متمنين لطلابنا فصلًا دراسيًا مكللًا بالتفوق والنجاح.