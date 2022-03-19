غدًا عودة حضورية كاملة بلا تباعد.. لأكثر من مليون طالب وطالبة في الرياض

وبهذه المناسبة قدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، جزيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ تقديرًا للجهود التي بُذلت والخطط التي رُسمت والإجراءات الاحترازية والقرارات الموفقة التي نجحت فيها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وجعلتها في مقدمة دول العالم في تنفيذ ونجاح الخطط والإجراءات لمواجهة الجائحة.