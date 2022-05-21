غدًا.. فرض رسوم على العمالة المنزلية الزائدة عن 4 للفرد

تبدأ يوم غد الأحد "22 مايو 2022" المرحلة الأولى من قرار فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، و2 للمقيم بمبلغ 9600 ريال "2560 دولارًا" لكل عامل إضافي سنويًّا.
ويستثنى من هذا القرار الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للضوابط والاشتراطات.
ويطبق القرار على مرحتلين؛ حيث إن المرحلة الأولى ستطبق على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على "4" للسعودي الفرد، وعلى "2" للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتبارًا من تاريخ 11 مايو 2023، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على "4" للسعودي، و"2" للمقيم.