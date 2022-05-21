غدًا.. فرض رسوم على العمالة المنزلية الزائدة عن 4 للفرد

ويطبق القرار على مرحتلين؛ حيث إن المرحلة الأولى ستطبق على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على "4" للسعودي الفرد، وعلى "2" للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتبارًا من تاريخ 11 مايو 2023، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على "4" للسعودي، و"2" للمقيم.