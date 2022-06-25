غدًا.. مليون طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الثالث بالرياض

يؤدي قرابة مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غدٍ الأحد 27/ 11/ 1443هـ، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التحريرية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، وتستمر لمدة أسبوع، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج يوم الخميس ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن اختبارات الفصل الدراسي الثالث لهذا العام ستبدأ عند الساعة 7 صباحًا للمدارس النهارية، والساعة 4 عصرًا للمدارس الليلية.
وقدم الغامدي نيابة عن منسوبي إدارة التعليم شكره وتقديره لجميع المعلمين والإداريين ومديري ووكلاء مدارس البنين والبنات، والمشرفين والإداريين والفنيين والقيادات في مكاتب التعليم للبنين والبنات وإدارة التعليم، على الجهود المبذولة والمتميزة في رفع جاهزية المدارس لأداء الطلبة اختباراتهم في جوٍّ آمن وصحي وبكل يسر وسهولة، واصفًا إياهم بعنصر النجاح الرئيس بإدارة التعليم.
وبيّن أن الإدارة قد أنهت كافة استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة، داعيًا جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات خلال تنفيذ أعمال الاختبارات، متمنّيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.
وكان الطلاب والطالبات قد أنهوا اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني الأسبوع الماضي.
من جهته أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغنام، أنه قد تم توجيه حوالي ٢٠٠٠٠ مشرف ومشرفة بإدارة التعليم ومكاتبها للبنين والبنات بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات.
كما بينت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج، أنه قد تم تخصيص خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية الخاصة بالاختبارات من قبل إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات من يوم الاثنين إلى الأربعاء من ٢١-٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ على فترتين صباحية ومسائية؛ لتقديم الاستشارات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور النفسية والاجتماعية والسلوكية.
من جهته أفاد مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس بدر الحارثي بانتهاء إدارة الأمن والسلامة المدرسية استعداداتها لبدء الاختبارات من خلال توفير مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم، وكذلك مشرفو الأمن والسلامة المدرسية لمتابعة المدارس والإشراف عليها.
وكلفت الإدارة المشرفين والمشرفات بوحدات التربية الخاصة بالإشراف والمتابعة لسير الاختبارات واستخراج النتائج لمعاهد وبرامج دمج التربية الخاصة، مع تطبيق الآلية المتبعة في سير الاختبارات داخل المكاتب لفئات التربية الخاصة، والتي تشمل العوق العقلي والعوق السمعي والعوق البصري وصعوبات التعلم ويسير التعليمي والتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه والتعليم الشامل والشلل الرباعي.