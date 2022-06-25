غدًا.. مليون طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الثالث بالرياض

كما بينت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج، أنه قد تم تخصيص خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية الخاصة بالاختبارات من قبل إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات من يوم الاثنين إلى الأربعاء من ٢١-٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ على فترتين صباحية ومسائية؛ لتقديم الاستشارات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور النفسية والاجتماعية والسلوكية.