غدًا.. موجات غبارية قوية منقولة تؤثر على شمال وشرق المملكة

في المقابل، تهب رياح شمالية غربية قوية على العراق مع ساعات المساء وليل اليوم الأحد، وستعمل على تحريك العاصفة الرملية الكثيفة إلى المناطق الشمالية والغربية من العراق؛ تحديدًا شمال الأنبار ومحافظة صلاح الدين ونينوى.. وبحسب الخرائط الجوية تكمل العاصفة الرملية طريقها يوم الاثنين نحو بقية المناطق الوسطى والجنوبية من العراق بما فيها العاصمة بغداد؛ حيث يكون الطقس مُغبرًّا ويُحدث تدنيًا كبيرًا في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى حد الانعدام.