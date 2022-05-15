غدًا.. موجات غبارية قوية منقولة تؤثر على شمال وشرق المملكة

تشير الخرائط الجوية إلى هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات يوم غد الاثنين، تؤثر على الكويت بموجات غبارية قوية ومنقولة من العراق تعمل على حدوث تدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية؛ خاصة في المناطق الداخلية، ويمتد الغبار نحو شمال السعودية بشكل تدريجي.
ومن المنتظر مع اتجاه الرياح أن تصل بقايا الغبار نحو قطر والبحرين وشرق السعودية بشكل تدريجي خلال يوم الثلاثاء؛ خاصة مع ساعات الظهيرة والعصر بإذن الله.
وبحسب "طقس العرب"؛ تؤثر الرياح على أغلب مناطق سوريا، وتكون أكثر قوة على المناطق الشرقية؛ وتحديدًا دير الزور، وتكون مصحوبة بهبات شديدة تلامس حاجز الـ90كم/ساعة؛ مما سيعمل على تشكّل عاصفة رملية قوية في شرق الأراضي السورية عصر ومساء اليوم.
في المقابل، تهب رياح شمالية غربية قوية على العراق مع ساعات المساء وليل اليوم الأحد، وستعمل على تحريك العاصفة الرملية الكثيفة إلى المناطق الشمالية والغربية من العراق؛ تحديدًا شمال الأنبار ومحافظة صلاح الدين ونينوى.. وبحسب الخرائط الجوية تكمل العاصفة الرملية طريقها يوم الاثنين نحو بقية المناطق الوسطى والجنوبية من العراق بما فيها العاصمة بغداد؛ حيث يكون الطقس مُغبرًّا ويُحدث تدنيًا كبيرًا في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى حد الانعدام.