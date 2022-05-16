غدًا.. "وزير التعليم" يرعى فعاليات الملتقى الثاني لبرامج المنح الدراسية لغير السعوديين

من جانبه بيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الملتقى الذي يستمر يومين؛ يناقش المواضيع الهامة ببرامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية، وهي الآليات المقترحة لاستقطاب الطلبة المتميزين للدراسة بالجامعات السعودية، وسبل التميز في رعاية طلاب المنح، ومناقشة الاستراتيجيات المناسبة للتواصل مع الطلبة الخريجين، والنجاح في استمرار العلاقة بين الطالب الخريج والجامعة، وكذلك دور الصناديق الخيرية في دعم برامج المنح الدراسية والطلبة لتنفيذ البرامج التأهيلية لصقل شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم بعد تخرجهم وعودتهم إلى بلدانهم.