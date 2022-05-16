غدًا.. "وزير التعليم" يرعى فعاليات الملتقى الثاني لبرامج المنح الدراسية لغير السعوديين

يرعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فعاليات الملتقى الثاني لبرامج المِنَح الدراسية لغير السعوديين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي السعودية، والذي يشهد مشاركة أكثر من 100 طالب من طلاب المنح الدراسية، يمثلون 24 جامعة سعودية من الفترة 17- 16 شوال 1443هـ الموافق 18- 17 مايو 2022م بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، إقامة هذا الملتقى الذي يجمع الطلاب الدارسين بنظام المِنَح الدراسية بالجامعات السعودية، والذي يحظى برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ودعمه ومتابعته للبرامج المقدمة للطلاب غير السعوديين.
وقال "اليوبي" يُسعدنا في جامعة الملك عبدالعزيز، استضافة الملتقى الثاني لبرامج المنح الدراسية لغير السعوديين بالجامعات السعودية، والمساهمة في تبادل الخبرات والتجارب العملية بين المؤسسات التعليمية في المملكة، واستشراف الآفاق المستقبلية لهذه البرامج ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو العالمية.
من جانبه بيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الملتقى الذي يستمر يومين؛ يناقش المواضيع الهامة ببرامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية، وهي الآليات المقترحة لاستقطاب الطلبة المتميزين للدراسة بالجامعات السعودية، وسبل التميز في رعاية طلاب المنح، ومناقشة الاستراتيجيات المناسبة للتواصل مع الطلبة الخريجين، والنجاح في استمرار العلاقة بين الطالب الخريج والجامعة، وكذلك دور الصناديق الخيرية في دعم برامج المنح الدراسية والطلبة لتنفيذ البرامج التأهيلية لصقل شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم بعد تخرجهم وعودتهم إلى بلدانهم.
كما يناقش الملتقى إسهامات طلبة المنح الدراسية وخدمتهم للمجتمع وتجاربهم وبراءات الاختراع التي نجحوا في تحقيقها.