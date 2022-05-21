غدًا ولمدة 3 أيام.. الرياض تستضيف أول مؤتمر للذكاء الصناعي والحوسبة السحابية

وسيشتمل المؤتمر على مجموعة شاملة من الأفكار والابتكارات والتطورات التي تواكب "الثورة التقنية"، وعدد من الندوات لمجموعة من المتحدثين من مختلف دول العالم، بينها مناقشة الانتعاش التقني الذي يعيشه العالم نتيجة لاستخدام عالم الذكاء الصناعي الذي سيحدث ثورة في جميع جوانب الحياة والعمل والتنقل والطب والاقتصاد والاتصالات، كما يشمل التجمع أهم التقنيات الصاعدة كعلوم البيانات، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني.