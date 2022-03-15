غداً ولمدة 5 أيام.. "غرفة مكة" تدشن أكبر تجمّع لشركات العطور والعود والبخور

وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة عصمت معتوق أن المعرض الذي يأتي كثالث فعالية في مركز المعارض والفعاليات الجديد، يعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين المختصين في مجال العطور بأنواعها من جميع دول الخليج، كما يفيد في دعم رواد ورائدات الأعمال في هذا القطاع الحيوي، من خلال المساحات التي تعزز وجودهم في الأسواق.