غداً ولمدة 5 أيام.. "غرفة مكة" تدشن أكبر تجمّع لشركات العطور والعود والبخور

تنطلق، غداً من مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، أعمال "معرض الطيب للعطور والبخور" بمشاركة أكثر من 50 من منتجي وبائعي العطور ومشتقاتها في المملكة ودول الخليج العربية، لمدة خمسة أيام.
ويأتي المعرض الذي يعد الأول والأكبر من نوعه في مكة المكرمة ضمن الاستعدادات لموسم رمضان، الذي سيشهد كثافة في عدد المعتمرين والزوار.
وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة عصمت معتوق أن المعرض الذي يأتي كثالث فعالية في مركز المعارض والفعاليات الجديد، يعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين المختصين في مجال العطور بأنواعها من جميع دول الخليج، كما يفيد في دعم رواد ورائدات الأعمال في هذا القطاع الحيوي، من خلال المساحات التي تعزز وجودهم في الأسواق.
وأبان أن الغرفة من خلال مركز المعارض والفعاليات تهدف إلى تنمية وتفعيل العلاقات الثنائية والروابط الاقتصادية، والشراكة الاستراتيجية بين أصحاب الأعمال في المملكة والدول الإسلامية؛ من أجل تحقيق تعاون مثمر وبنَّاء، يهدف إلى إرساء علاقات اقتصادية وتجارية متينة فيما يخص الجانب الاستثماري والتجاري وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية؛ وذلك للإسهام في دعم العلاقات بين الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال في العالم الإسلامي.