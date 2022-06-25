غدًا.. 300 ألف طالب وطالبة بتعليم المدينة المنورة يؤدّون اختباراتهم النهائية

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، أن تعليم المدينة أكملت استعداداتها للاختبارات النهائية لهذا العام 1443هـ بتهيئة البيئة المناسبة لأداء أبنائنا وبناتنا اختباراتهم بهدوء وسهولة من خلال عمل جميع الكوادر من القيادات التربوية والمشرفين والمعلمين والطواقم الإدارية في قطاعي البنين والبنات كفريق عمل واحد؛ لخدمة وتسهيل أعمال الاختبارات حسب اللجان والمهام الموزعة، مطالبًا أولياء الأمور بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والمتابعة المستمرة لهم وتحفيز أبنائهم، إضافة إلى التهيئة النفسية الجيدة التي تعينهم على تحقيق النجاح والتميز في المسيرة التعليمية، مشددًا على أهمية دور الأسرة وتكاملها مع المدرسة في مساعدة الطلاب خلال هذه الفترة ومتابعتهم بشكل مستمر.