غرامة 100 ألف ريال والسجن والإبعاد والتشهير لمقيم سوري يتاجر في مواد البناء

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا بسجنه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.