غرس 1000 شجرة ضمن أسبوع البيئة بجامعة جازان

أكد وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، على أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها بما يعود على الإنسان بالنفع، ويسهم في نمو وتطور جميع الكائنات الحية، مشيرًا إلى أن للجامعة العديدَ من المبادرات الخاصة بالمحافظة على البيئة، وزيادة المسطحات الخضراء، ونشر الوعي تجاه العناية بها.
جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات مبادرة أسبوع البيئة تحت عنوان "لتبقى" الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بحديقة الطالب بالمدينة الجامعية مساء اليوم، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.
كما افتتح الدكتور أبو راسين المعرض المقام بهذه المناسبة لأعمال طلبة الجامعة الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة واستخدام الموارد المتجددة، وعرض نماذج لمشاريع مستدامة، وإظهار التنوع الأحيائي، وعرض الطرق المبتكرة لحماية البيئة والحفاظ عليها.
وتضمنت المبادرة حملة تنظيف الحرم الجامعي، وغرس 1000 شجرة موزعة على المساحات المخصصة للمزروعات في المدينة الجامعية والكليات، إضافة إلى ورشة عمل "تدوير البلاستيك" قدمها المشرف على مركز البحوث البيئية بالجامعة الدكتور زراق بن عيسى الفيفي.
من جانبها أوضحت عميدة شؤون الطلاب بالإنابة الدكتورة أشواق البكري، أن مبادرة "لتبقى" تنفذ بمشاركة مركز البحوث والدراسات البيئية والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة وإدارة التشجير والري، وتتضمن إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة ضمن مبادرة "لتبقى" التي ستنفذ على مدى أسبوع وتشمل كافة كليات الجامعة.