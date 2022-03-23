غرس 1000 شجرة ضمن أسبوع البيئة بجامعة جازان

أكد وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، على أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها بما يعود على الإنسان بالنفع، ويسهم في نمو وتطور جميع الكائنات الحية، مشيرًا إلى أن للجامعة العديدَ من المبادرات الخاصة بالمحافظة على البيئة، وزيادة المسطحات الخضراء، ونشر الوعي تجاه العناية بها.