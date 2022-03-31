"غرفة الرياض" تستعرض الحساب الختامي لـ2021 خلال جمعيتها العمومية

يُذكر أن تقرير أداء الغرفة للعام الماضي، تَضَمّن عددًا من الإنجازات التي استهدفت خدمة قطاع الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمـة لأكثر من (260) ألف مشترك مـن خلال تطبيـق نظـام إدارة الجـودة والتحسين المستمر للأداء والرقابـة والقيـاس، وقد أسهمت هذه الجهود في حصول الغرفة -للمرة الثانية- على شهادات الأيزو للجودة، آيزو 9001 وكذلك آيزو 10002.