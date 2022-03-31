"غرفة الرياض" تستعرض الحساب الختامي لـ2021 خلال جمعيتها العمومية

عقدت "غرفة الرياض" صباح اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العمومية العادية بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ونائبي الرئيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثل اتحاد الغرف السعودية وأعضاء الجمعية العمومية (حضوريًّا وعن بُعد).
واستعرض الاجتماع تقريرَ نشاط الغرفة والحساب الختامي للعام (2021).
ونوّه رئيس مجلس إدارة الغرفة بالدعم والقرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف آثار كورونا على القطاع الخاص، كما عبّر عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، على ما يجده القطاع الخاص من دعم واهتمام.
وأشاد باهتمام الوزراء وتفاعلهم لمعالجـة المعوقات التي واجهت القطـاع الخـاص خـلال الفترة الماضية، معبرًا عن تفاؤل قطاع الأعمال بانحسار وباء كورونا واستئناف الأنشطة بشكل معتاد؛ مما يرفع النمو لدى جميع القطاعات الاقتصادية.
وأكد "العجلان" أن معالجة تحديات قطاع الأعمال تحظى باهتمام القيادة وتفاعل جميع الجهات ذات العلاقة التي تبحث إيجاد الحلول المناسبة.
وكان اجتماع الجمعية العمومية العادية، قد استعرض واعتمد التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي لعام 2021م، كما تمت الإجابة على جميع مداخلات ومقترحات أعضاء الجمعية.
يُذكر أن تقرير أداء الغرفة للعام الماضي، تَضَمّن عددًا من الإنجازات التي استهدفت خدمة قطاع الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمـة لأكثر من (260) ألف مشترك مـن خلال تطبيـق نظـام إدارة الجـودة والتحسين المستمر للأداء والرقابـة والقيـاس، وقد أسهمت هذه الجهود في حصول الغرفة -للمرة الثانية- على شهادات الأيزو للجودة، آيزو 9001 وكذلك آيزو 10002.
وعلى صعيد دعم قطاع الأعمال؛ فقد عقدت لجان الغرفة (302) اجتماع صدر عنها إصدار (1232) توصيةً، أنجز منها (986) توصية، شملت عددًا من القطاعات، كما بلغ عدد المشاريع التي نفّذتها اللجان (679) مشروعًا.
ورغم ظرف كورونا؛ تمكنت الغرفة من تنظيم (960) فعالية، وفي مجال الدراسات والبحوث قامت الغرفة بتنفيذ (3) دراسات و(3) مؤشرات اقتصادية، كما أجرت (36) استطلاعًا للرأي غطت عددًا من المجالات.
وفي إطار جهود الغرفة لتوظيف الشباب والشابات؛ فقد نجحت في توظيف (1347) من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص.