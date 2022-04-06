غرفة الرياض والاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقعان مذكرة تفاهم.. هذه تفاصيلها

أبرمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المراكز التجارية والاتحاد السعودي للرياضة للجميع أمس الأول الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة بالمجتمع والاستفادة من خدمات الطرفين بما يحقق الأهداف المشتركة بتفعيل دور المراكز التجارية في برامج الرياضة للجميع.
وقع المذكرة الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وناصر أبوحيمد أمين عام غرفة الرياض، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ نايف الراجحي ورئيس لجنة المراكز التجارية بالغرفة خالد العجمي والمدير التنفيذي للاتحاد الأستاذة شيماء صالح الحصيني.
وتأتي المذكرة في إطار تفعيل دور قطاع الأعمال في إنجاح برامج الاتحاد باعتباره الجهة الممكنة والمنفذة للرياضة المجتمعية في المملكة، حيث يعمل على تفعيل النشاط الرياضي وتعزيز الحياة الصحية في المجتمع من خلال إطلاق البرامج والمبادرات الرياضية. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعمل بدعم مباشر من وزارة الرياضة، ويهدف إلى تحقيق الدور الرئيس له ضمن برنامج "جودة الحياة" – أحد مستهدفات رؤية 2030 – من خلال زيادة نسبة ممارسة الأفراد في المملكة للنشاط البدني والرياضي بشكل منتظم إلى 40 % بحلول عام 2030.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في نشر ثقافة الرياضة للجميع وتجهيز مضمار للمشي في المجمعات التجارية وربطه مع تطبيق الاتحاد، وإقامة بعض الفعاليات الرياضية المجتمعية في المجمعات الرياضية وتقديم جوائز ومحفزات وتنظيم المسابقات للمشاركين في برامج الرياضة للجميع، كما يتم الترويج للمراكز التجارية عبر تطبيق اتحاد الرياضة للجميع والتعاون في التغطيات الإعلامية للأنشطة الواردة في المذكرة.