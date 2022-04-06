غرفة الرياض والاتحاد السعودي للرياضة للجميع يوقعان مذكرة تفاهم.. هذه تفاصيلها

وتأتي المذكرة في إطار تفعيل دور قطاع الأعمال في إنجاح برامج الاتحاد باعتباره الجهة الممكنة والمنفذة للرياضة المجتمعية في المملكة، حيث يعمل على تفعيل النشاط الرياضي وتعزيز الحياة الصحية في المجتمع من خلال إطلاق البرامج والمبادرات الرياضية. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعمل بدعم مباشر من وزارة الرياضة، ويهدف إلى تحقيق الدور الرئيس له ضمن برنامج "جودة الحياة" – أحد مستهدفات رؤية 2030 – من خلال زيادة نسبة ممارسة الأفراد في المملكة للنشاط البدني والرياضي بشكل منتظم إلى 40 % بحلول عام 2030.