"غرفة جازان" تجري عدة تغييرات إستراتيجية ببيئة العمل لخدمة قطاع الأعمال
أجرت غرفة جازان عدداً من التغييرات الإستراتيجية في بيئة العمل لديها، إيماناً منها بأن راحة الموظف، وتوفير الأدوات الضرورية له، من الأمور المهمة التي ستنعكس إيجاباً على إنتاجيته، وتقديم الخدمات للجمهور بكفاءة عالية، ونقل الصورة المميزة عن الغرفة، حيث أسهم ذلك في تطور أعمالها وزيادة فعاليتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ووفقاً لهذه التغيرات فقد تميزت إدارة خدمات المشتركين في غرفة جازان بتحقيقهم أرقاماً كبيرة في مؤشر الأداء للستة الأشهر الماضية مقارنة بالعام المنصرم بفارق كبير في عدد المشتركين والخدمات المقدمة للمشتركين وقطاع الأعمال.
وأوضح رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي، أن مجلس الغرفة في دورته الحالية يعمل على تقديم جميع الإمكانات اللازمة للموظفين، ودعم وتحسين بيئة العمل الداخلية لمواصلة الارتقاء بالخدمات، وأيضاً أتاحت الفرصة للموظفين للإبداع في الأفكار لتنمية وتطوير أعمالها.
وبيّن أبو هادي، أن المجلس يواصل أعماله لتحفيز الموظفين وتكريمهم إدراكاً منهم بحق الموظف في ذلك، ودور هذا التكريم في زيادة عطائه، وبذل قصارى جهده في إنجاز أعماله بالشكل المطلوب، للوصول إلى خدمات مرضية تقدم للجمهور، وتدعم مسيرة أعمال الغرفة.
ولفت إلى أن الغرفة عملت على استقطاب الكفاءات المتميزة، والكوادر المؤهلة، لنقل الخبرة والمعرفة للموظفين، ورفع قدراتهم بشكل أكبر، في الوقت الذي عمدت فيه إلى تحسين آلية إجراءات المعاملات، لتقصير مدة إنجازها من قبل الموظف، وتسهيل عملية حصول العميل عليها، والتي تسهم في المحصلة النهائية في راحة قطاع الأعمال.
وكرّم رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي، بمكتبه، مدير إدارة خدمات المشتركين وفريق العمل، نظير تميزهم في أداء عملهم بكل كفاءةٍ واقتدار.