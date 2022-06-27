"غرفة جازان" تجري عدة تغييرات إستراتيجية ببيئة العمل لخدمة قطاع الأعمال

أجرت غرفة جازان عدداً من التغييرات الإستراتيجية في بيئة العمل لديها، إيماناً منها بأن راحة الموظف، وتوفير الأدوات الضرورية له، من الأمور المهمة التي ستنعكس إيجاباً على إنتاجيته، وتقديم الخدمات للجمهور بكفاءة عالية، ونقل الصورة المميزة عن الغرفة، حيث أسهم ذلك في تطور أعمالها وزيادة فعاليتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.