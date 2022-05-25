"غرفة جازان" تعيد هيكلة اللجان القطاعية وفقًا لمعايير الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء

وبين الجوهري أنه تم الإعلان عن فتح باب الترشح للجان، وسيكون تقديم الطلبات إلكترونيًّا متضمنًا كافة المستندات المطلوبة، كما أن مجلس الإدارة أقر برنامجًا محددًا سيتم الالتزام به لتقييم أداء اللجان ورؤسائها وأعضائها؛ حيث سيتم تشكيل مجموعة تنسيقية معنية بمتابعة شؤون وأعمال اللجان، وتقييم أداء رؤسائها وأعضائها بشكل دوري، وسترفع الإدارة المعنية بالغرفة تقارير ربع سنوية إلى رئيس الغرفة توضح إنجازات اللجان الدائمة وما قامت به من فعاليات، مقارنة بخطط عملها وعرضه على المجموعة التنسيقية المعنية بمتابعة أعمال اللجان، كما تم تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها، ويتمثل هيكل اللجان الدائمة بالدورة 10 فيما يلي: اللجنة التجارية، اللجنة الصحية، لجنة تقنية المعلومات والاتصالات، لجنة المقاولين والتعدين، لجنة الترفيه والسياحة، لجنة ريادة الأعمال، اللجنة العقارية والتقييم، اللجنة الصناعية، اللجنة الزراعية، لجنة قطاع الأسماك، لجنة الخدمات اللوجستية والنقل، لجنة التدريب والتعليم الأهلي، لجنة المهن الاستشارية، لجنة الاستقدام، لجنة الأوقاف، لجنة المسؤولية المجتمعية، لجنة مراكز الصالونات والمشاغل والأندية النسائية، ولجنة منتجي ومصنعي القهوة، ولجنة الذهب والمجوهرات، ولجنة محطات الوقود، ولجنة الأمن والسلامة.