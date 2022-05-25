"غرفة جازان" تعيد هيكلة اللجان القطاعية وفقًا لمعايير الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء

أعلنت غرفة جازان عن إعادة هيكلة اللجان القطاعية للدورة "10" وفقًا لمعايير الحوكمة ومؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز الشفافية بما يعزّز دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، والتزامًا بمتطلبات نظام الغرف ولائحته التنفيذية وبالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة واتحاد الغرف ووزارة التجارة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن مجلس الإدارة في دورته الجديدة برئاسة المستشار أحمد أبو هادي، وضع تركيزه الكامل على لجان الغرفة وحلّ المعوقات وتطوير القطاعات التجارية المختلفة، بالإضافة إلى استحداث 4 لجان أبرزها لجنة منتجي القهوة التي تواكب مستجدات أنشطة الأعمال بالمنطقة، والتطورات الأخيرة بإنشاء صندوق الاستثمارات العامة شركة القهوة السعودية، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في أنشطة القهوة بالمنطقة، مضيفًا أن عدد اللجان في الدورة الحالية 20 لجنة.
وكشف الجوهري عن استحداث إجراءات رقابية وإخضاع كافة اللجان للتقييم للتأكد من التزامها بتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة وتطلعات القطاع الخاص بالمنطقة؛ حيث تم تشكيل اللجان وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق واستنادًا إلى معايير تقييم أداء الغرف؛ الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة.
مؤكدًا اهتمام الغرفة البالغ بإحداث نقلة نوعية في مسيرة عمل لجانها الدائمة باعتبارها من أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة في الفترة المقبلة، وأداة تواصل فاعلة بين الغرفة وأعضائها وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى حرص الغرفة على تبنّي برامج ومشاريع وخطط عمل تقوي من دور اللجان القطاعية، لتطوير أدائها وتفعيل الدور والأهداف المرجوة منها، والتي تصبّ في خدمة قطاع الأعمال بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة "10".
وأضاف الجوهري أن إعادة هيكلة اللجان هي إحدى ركائز خطة عمل الغرفة الجديدة التي أقرّها مجلس الإدارة، وتتضمن 79 مؤشر أداء و117 برنامج عمل، وتعتبر هي المساند الأساسي والرئيسي لجهود مجلس إدارة الغرفة في تطوير قطاع الأعمال، وهي إحدى آليات العمل الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الغرفة الجديدة، وتشكل أهم أدوات تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر، وسيبرز دور اللجان بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال اجتماعات اللجان مع صناع القرار في الجهات والهيئات الحكومية، كما سنحرص على أن تكون واجهة الغرفة لدعم التواصل مع القطاع الخاص بشكل مباشر وفعال بهدف التعرف عن كثب على مشاكله، والإلمام باحتياجات القطاعات التجارية.
وبين الجوهري أنه تم الإعلان عن فتح باب الترشح للجان، وسيكون تقديم الطلبات إلكترونيًّا متضمنًا كافة المستندات المطلوبة، كما أن مجلس الإدارة أقر برنامجًا محددًا سيتم الالتزام به لتقييم أداء اللجان ورؤسائها وأعضائها؛ حيث سيتم تشكيل مجموعة تنسيقية معنية بمتابعة شؤون وأعمال اللجان، وتقييم أداء رؤسائها وأعضائها بشكل دوري، وسترفع الإدارة المعنية بالغرفة تقارير ربع سنوية إلى رئيس الغرفة توضح إنجازات اللجان الدائمة وما قامت به من فعاليات، مقارنة بخطط عملها وعرضه على المجموعة التنسيقية المعنية بمتابعة أعمال اللجان، كما تم تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها، ويتمثل هيكل اللجان الدائمة بالدورة 10 فيما يلي: اللجنة التجارية، اللجنة الصحية، لجنة تقنية المعلومات والاتصالات، لجنة المقاولين والتعدين، لجنة الترفيه والسياحة، لجنة ريادة الأعمال، اللجنة العقارية والتقييم، اللجنة الصناعية، اللجنة الزراعية، لجنة قطاع الأسماك، لجنة الخدمات اللوجستية والنقل، لجنة التدريب والتعليم الأهلي، لجنة المهن الاستشارية، لجنة الاستقدام، لجنة الأوقاف، لجنة المسؤولية المجتمعية، لجنة مراكز الصالونات والمشاغل والأندية النسائية، ولجنة منتجي ومصنعي القهوة، ولجنة الذهب والمجوهرات، ولجنة محطات الوقود، ولجنة الأمن والسلامة.