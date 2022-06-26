"غرفة جدة" تطلق ملتقى برنامج "تمهير" لرفع التوطين ودعم المنشآت بالكوادر الوطنية

وأكدت "غرفة جدة" أن إطلاق برنامج "تمهير" -بالتعاون مع "هدف"- هو نتاج التعاون المثمر من أجل صقل قدراتنا البشرية الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بمختلف مجالاته؛ في ظل الأهداف التي يحملها هذا البرنامج الرائد الذي يتعايش مع رؤية المملكة 2030، والذي يحمل بين دفتيه خدمة منشآت القطاع الحكومي وشبه الحكومي وغير الربحي، ومنشآت القطاع الخاص في النطاق الأخضر المتوسط فأعلى حسب برنامج نطاقات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.