"غصن" تحصل على الوكالة الحصرية في الشرق الأوسط للعلامة JAWICH LIGHTING

في خطوة مميزة جديدة، أعلنت العلامة التجارية السعودية "غصن"، عبر خطها الجديد "غصن كريستال"، عن حصولها على الوكالة الحصرية في الشرق الأوسط للعلامة التجارية التشيكية JAWICH LIGHTING والمتخصصة في صناعة الكريستال البوهيمي البولندي والتشيكي، ضمن تصاميم فاخرة مميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة.
وفي حديثها عن هذه الشراكة الحصرية، قالت مريم أبو خوصة، مؤسسة "غصن" والرئيس التنفيذي: إن هذه الخطوة قد أتت ضمن استراتيجية مدروسة طويلة المدى، تهدف إلى تقديم "غصن" كعلامة تجارية مميزة في البخور والعود، إضافة إلى المنتجات التكميلية الحصرية الفاخرة وغير المعتادة.
جدير بالذكر أن "غصن" بدأت نشاطها التجاري بخطوات قوية ومميزة، عبر تقديم منتجات مختلفة من العود والبخور ذات جودة استثنائية، إضافة إلى العديد من المنتجات الحصرية التي لاقت رواجًا في المنطقة؛ كدهن أبو سمكة الأصلي، ودهن مقاطعة نان، والسكة الجلدية، التي حققت مبيعات غير مسبوقة في المنطقة.
وحرصت "مريم" منذ البداية على دعوة عميل "غصن"، إلى رحلة فاخرة حالمة؛ ليكون جزءًا من الطبيعة، والثقافة والتفرد، عبر تقديم تفاصيل فريدة وجودة منقطعة النظير؛ بدءًا من الخيارات الدقيقة لخشب العود من طبيعته الفريدة حول العالم وحتى صناعة الذكريات المرتبطة بالروائح الخلابة التي تسكن الذاكرة.
وتتوفر منتجات "غصن كريستال" المميزة في صالة العرض الخاصة بـ"غصن" في مدينة الرياض، وكذلك على موقعهم الإلكتروني، بتصاميم فريدة مناسبة للإهداء والاقتناء.