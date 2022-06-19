"غصن" تحصل على الوكالة الحصرية في الشرق الأوسط للعلامة JAWICH LIGHTING

جدير بالذكر أن "غصن" بدأت نشاطها التجاري بخطوات قوية ومميزة، عبر تقديم منتجات مختلفة من العود والبخور ذات جودة استثنائية، إضافة إلى العديد من المنتجات الحصرية التي لاقت رواجًا في المنطقة؛ كدهن أبو سمكة الأصلي، ودهن مقاطعة نان، والسكة الجلدية، التي حققت مبيعات غير مسبوقة في المنطقة.