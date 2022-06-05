غضب ومطالبات بالمحاسبة.. وسم "#إلا_رسول_الله_يا_مودي" يتصدر "تويتر"

تصدَّر وسم "#إلا_رسول_الله_يا_مودي" تطبيق تويتر منذ إطلاقه أمس؛ إذ تجاوز نصف مليون تغريدة؛ وذلك على خلفية تغريدة مسيئة للنبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، نشرتها المتحدثة الرسمية باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأثارت تلك التغريدة غضبًا واسع النطاق؛ إذ رآها كثيرون أنها هجوم واضح على النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-؛ وبدأ الآلاف بمشاركة وسم "إلا رسول الله يا مودي" الذي عبَّروا فيه عن غضبهم الذي طال أيضًا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي من إساءة للنبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، مؤكدة رفضها الدائم المساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.
في حين دانت رابطة العالم الإسلامي في "بيان عاجل" التصريحات المسيئة لجناب نبينا وسيدنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي.
وحذر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من المخاطر التي تنطوي عليها أساليب إثارة الكراهية، ومن ذلك التطاول على الرموز الدينية، مؤكدًا في الوقت ذاته الترحيب بإعلان حزب بهاراتيا جاناتا في الهند "إيقاف المتحدثة عن العمل، وإدانته بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين".