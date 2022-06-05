غضب ومطالبات بالمحاسبة.. وسم "#إلا_رسول_الله_يا_مودي" يتصدر "تويتر"

وحذر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من المخاطر التي تنطوي عليها أساليب إثارة الكراهية، ومن ذلك التطاول على الرموز الدينية، مؤكدًا في الوقت ذاته الترحيب بإعلان حزب بهاراتيا جاناتا في الهند "إيقاف المتحدثة عن العمل، وإدانته بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين".